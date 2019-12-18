Олимпия Ле-Тан посвятила коллекцию клатчей сильным женщинам

По признанию дизайнера, она вдохновлялась образом Анны Винтур и героинь книги и сериала «Маленькие женщины».

Дизайнер обуви и аксессуаров Олимпия Ле-Тан представила эксклюзивную капсулу клатчей-книжек, выпущенную специально для онлайн-платформы Moda Operandi. На сайте представлено двенадцать аксессуаров, вдохновленных реальными и вымышленными историями сильных женщин. В числе муз Ле-Тан Анна Винтур, судья Рут Бейдер Гинзбург, актриса Люсиль Болл, героини книг «Маленькие женщины», «Джейн Эйр» и «Удивительный Волшебник страны Оз».

Стоимость клатчей варьируется от 870 до 1385 долларов.