Организация PETA увеличила свои доли в компаниях Kering, Burberry и Ralph Lauren

В организации по защите животных сообщили о покупке акции двадцати компаний модной индустрии.

Чтобы влиять на развитие отрасли, руководство PETA приобретает акции ключевых компаний. Последними подобными приобретениями организации стали активы двадцати марок, в том числе холдинга Kering и брендов Burberry, Ralph Lauren и Guess. Стоимость сделок защитники животных не раскрывают.Глава французского представительства PETA Матильда Дорбессан отметила, что статус акционера позволит организации влиять на большие группы в направлении перехода на экологичные и этические материалы. «Современные потребители хотят поддерживать марки, которые разделяют их ценности и продают только такие свитеры и пальто, при производстве которых не страдают животные», – добавила г-жа Дорбессан.