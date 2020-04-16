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Артем Кузелев

Организация PETA увеличила свои доли в компаниях Kering, Burberry и Ralph Lauren

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  • 16 Апреля 202015:16
Сюжеты: PETA, Kering, BURBERRY, Ralph LAUREN

В организации по защите животных сообщили о покупке акции двадцати компаний модной индустрии.

Чтобы влиять на развитие отрасли, руководство PETA приобретает акции ключевых компаний. Последними подобными приобретениями организации стали активы двадцати марок, в том числе холдинга Kering и брендов Burberry, Ralph Lauren и Guess. Стоимость сделок защитники животных не раскрывают.Глава французского представительства PETA Матильда Дорбессан отметила, что статус акционера позволит организации влиять на большие группы в направлении перехода на экологичные и этические материалы. «Современные потребители хотят поддерживать марки, которые разделяют их ценности и продают только такие свитеры и пальто, при производстве которых не страдают животные», – добавила г-жа Дорбессан.

 

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