Самые этичные марки 2018 года

Организация PETA опубликовала список марок, которых наградила в этом году за поддержку экотрендов и этичное производство.

Организация, защищающая права животных, PETA объявила список победителей собственной премии Fashion Awards 2018. В некоторых номинациях эко-активисты отметили сразу несколько марок. Например, в Biggest Luxury Moment попали такие люксовые бренды, отказавшиеся от использования меха, как Gucci, Coach, Burberry, Diane von Furstenberg и Michael Kors.

В номинации Biggest High-Street Fashion Moment были отмечены марки Gap, Marks & Spencer, Mango, H&M, Topshop и Zara, отказавшиеся от мохера в своих вещах. Самым этичным онлайн-ретейлером стал Asos, который с будущего года прекратит продажу продуктов из мохера, кашемира, перьев и шелка. Неделю моды в Хельсинки эксперты единодушно назвали «Самым прогрессивным модным событием», причина – отказ от демонстрации на подиуме изделий из натуральной кожи.