Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia сделают упор на онлайн-трансляции

Эпидемиологическая ситуация повлияла на формат Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Показы стартуют 19 октября 2020 года, однако переместятся из ЦВЗ «Манеж» на индивидуальные площадки и в онлайн.

Организаторы также сообщили, что к московским показам присоединятся трансляции из четырех городов России и других стран. В общей сложности коллекции представят порядка 60 дизайнеров и марок.

Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, отметил: «Новая, ковидная, реальность дала нам возможность в 2020 году экспериментировать с форматом Недели моды как никогда ранее. MBFW Russia станет первой виртуальной Неделей моды, которая объединит показы в реальном времени из шести географических точек. У такого формата есть большой потенциал не только в период закрытого неба».