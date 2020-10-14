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Mercedes-Benz Fashion Week Russia (532)
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Артем Кузелев

Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia сделают упор на онлайн-трансляции

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  • 14 Октября 202022:53
Сюжеты: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Эпидемиологическая ситуация повлияла на формат Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Показы стартуют 19 октября 2020 года, однако переместятся из ЦВЗ «Манеж» на индивидуальные площадки и в онлайн.

Организаторы также сообщили, что к московским показам присоединятся трансляции из четырех городов России и других стран. В общей сложности коллекции представят порядка 60 дизайнеров и марок.

Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, отметил: «Новая, ковидная, реальность дала нам возможность в 2020 году экспериментировать с форматом Недели моды как никогда ранее. MBFW Russia станет первой виртуальной Неделей моды, которая объединит показы в реальном времени из шести географических точек. У такого формата есть большой потенциал не только в период закрытого неба».

 
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