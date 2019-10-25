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Артем Кузелев

Организаторы Pitti Uomo назвали еще одну приглашенную марку

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  • 25 Октября 201910:46
Сюжеты: Pitti Uomo

К Люку и Люси Майер из Jil Sander присоединится Тельфар Клеменс со своим брендом Telfar.

Организаторы ярмарки Pitti Uomo, которая пройдет во Флоренции с 7 по 10 января, объявили имя еще одного приглашенного дизайнера. Почетным гостем флорентийской Недели станет Тельфар Клеменс и его марка Telfar. На Pitti Uomo нью-йоркский дизайнер, которого называют мастером агендерного стиля, представит осенне-зимнюю коллекцию будущего года. О выборе в пользу Тельфара директор по PR ярмарки Лапо Чианки сказал: «Тельфар Клеменс – один из самых интересных современных дизайнеров. Пятнадцать лет он упорно развивает свой инклюзивный и доступный бренд, который является неожиданным сплавом эстетики, искусства, поисков гендерной идентичности и функциональности».

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