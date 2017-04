Открытие выставки «Любимая машина Энди Уорхола» в салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС»

На днях в флагманском салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС» на Ленинградском проспекте, 39а состоялось открытие выставки работ знаменитого американского художника Энди Уорхола «Любимая машина Энди Уорхола». Основатель поп-арта обожал автомобили, а свой любимый спортивный Mercedes-Benz 300 SL Уорхол изобразил в самых разных техниках. К слову, знаменитый принт с этим автомобилем стал настоящей жемчужиной экспозиции. На выставке представлены 50 оригинальных принтов мастера. Все их можно разделить по четырем темам: автомобили времени Уорхола, старинные автомобили, футуристические модели и изображение легендарной Мерилин Монро. Все работы снабжены нидерландскими сертификатами подлинности.

Мероприятие посетили друзья марок Mercedes-Benz и smart: Дима Билан, Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Kristina Si. Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, основанная в 1868 году, которая специализируется на выпуске уникальных часовых механизмов, стала партнером мероприятия.

Концептуальный салон продаж «Мерседес-Бенц РУС» приглашает всех ценителей современного искусства и поклонников бренда с трехлучевой звездой на выставку Энди Уорхола «Любимая машина Энди Уорхола», которая пройдет с 31 марта по 30 апреля 2017 г. по адресу Ленинградский пр-т 39а. Особенным произведением искусства на выставке станет новый Mercedes-Benz Е-Класс купе.

Премьера Mercedes-Benz 300 SL “Крыло чайки” состоялась в 1954 году в Нью-Йорке, наделала много шуму и открыла марке путь на американский рынок. Новый спорткар поразил публику своим изяществом и новаторскими решениями. Двери 300 SL, по форме напоминающие крыло чайки, стали его наиболее узнаваемой чертой, в результате чего он и получил прозвище “Крыло чайки” и “Flügeltürer” (букв. “автомобиль с дверьми-крыльями”). Сегодня 300 SL все еще будоражит умы как настоящий автомобиль мечты. В декабре 1999 года жюри с участием представителей автомобильных изданий назвало его “спорткаром века”. Изображенный на картине Уорхола Mercedes-Benz 300 SL Coupé – это символ послевоенного благополучия и любви американцев к этому воплощению роскоши и утонченного образа жизни. Ореол романтики вокруг автомобиля, его пленительность и сексуальность усиливается многократно, а преклонение перед ним уже не позволяет воспринимать его как обычную материальную ценность. Такое случается со многими оригинальными работами Энди Уорхола, такими как "Коробок Брилло", "Банки с супом Кэмпбелл", портреты Мэрилин Монро и Элвиса Пресли. Уорхол исследует одержимость Америки предметами, статусом, красотой и славой, посмеиваясь над бессознательным навязчивым стремлением к безумному консьюмеризму, намекая на потребность выбора оригинального и притяжение харизматичных объектов.

Следуя девизу The best or nothing, концептуальный салон продаж «Мерседес-Бенц РУС» всегда поддерживает не только высочайший уровень эстетики, безопасности и комфорта в сфере автомобильного искусства, но и предоставляет друзьям и поклонникам марки Mercedes-Benz возможность насладиться самыми передовыми достижениями и шедеврами изобразительного искусства, а архитектурные линии нового шоурума станут гармоничным обрамлением произведений искусства Энди Уорхола.

Открытие концептуально нового флагманского салона продаж «Мерседес-Бенц РУС» состоялось 6 октября 2016 г. Новый шоурум, расположенный по адресу Ленинградский проспект, 39а, – это первый Brand Store в России, территория современной роскоши и место притяжения истинных поклонников марки Mercedes-Benz. В основу легла концепция Cars and Customers, которая позволяет подчеркнуть уникальность автомобилей Mercedes-Benz в комфортных для клиента условиях с индивидуальным подходом и эксклюзивным уровнем обслуживания, отличающихся от офисной атмосферы.