Педро Альмодовар стал новым лицом Prada

Главным героем осенне-зимней рекламной кампании итальянского дома моды стал знаменитый режиссер и продюсер.

1 / 4 Prada. Осень-зима, 2017/18







Миучча Прада продолжает приглашать в рекламные съемки самых разных знаменитостей. На этот раз дизайнер сделала Педро Альмодовара лицом мужской коллекции будущего сезона. Снимал режиссера бельгийский фотограф Вилли Вандерперре. В итоге получилась довольно необычная и смелая фотосессия.

Что касается большого кино, то как режиссер Альмодовар взял небольшой перерыв. Однако издание Fotogramas сообщает, что Педро снимет сериал для стримингового сервиса Netflix. Подробности проекта, как и дата релиза, пока что не разглашаются.