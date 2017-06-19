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Prada (216)
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Артем Кузелев

Педро Альмодовар стал новым лицом Prada

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  • 19 Июня 201714:00
Сюжеты: Prada, Рекламные кампании

Главным героем осенне-зимней рекламной кампании итальянского дома моды стал знаменитый режиссер и продюсер.

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  • Prada. Осень-зима, 2017/18

Миучча Прада продолжает приглашать в рекламные съемки самых разных знаменитостей. На этот раз дизайнер сделала Педро Альмодовара лицом мужской коллекции будущего сезона. Снимал режиссера бельгийский фотограф Вилли Вандерперре. В итоге получилась довольно необычная и смелая фотосессия.

Что касается большого кино, то как режиссер Альмодовар взял небольшой перерыв. Однако издание Fotogramas сообщает, что Педро снимет сериал для стримингового сервиса Netflix. Подробности проекта, как и дата релиза, пока что не разглашаются.

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