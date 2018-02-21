Персональная выставка Вячеслава Зайцева в Музее моды

В последний день февраля в музейно-выставочном центре «Музей Моды» откроет двери большая персональная выставка Вячеслава Зайцева.

Проект получил название «Ностальгия по красоте. К юбилею великого мастера». Экспозиция посвящена 80-летию дизайнера и включает платья, костюмы, аксессуары, картины, эскизы и фотографии из личной коллекции Зайцева. Здесь также можно будет увидеть наряды в национальном стиле, образы в духе Кристиана Диора и Ива Сен-Лорана, а также предметы мужского гардероба и многое другое. Посетить выставку можно будет до 13 мая. Кроме самой экспозиции, здесь также пройдет серия лекций, мастер-классов, модных вечеров и других открытых мероприятий.