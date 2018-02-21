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Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev) (262)
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Артем Кузелев

Персональная выставка Вячеслава Зайцева в Музее моды

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  • 21 Февраля 201813:02
Сюжеты: Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev)

В последний день февраля в музейно-выставочном центре «Музей Моды» откроет двери большая персональная выставка Вячеслава Зайцева.

Проект получил название «Ностальгия по красоте. К юбилею великого мастера». Экспозиция посвящена 80-летию дизайнера и включает платья, костюмы, аксессуары, картины, эскизы и фотографии из личной коллекции Зайцева. Здесь также можно будет увидеть наряды в национальном стиле, образы в духе Кристиана Диора и Ива Сен-Лорана, а также предметы мужского гардероба и многое другое. Посетить выставку можно будет до 13 мая. Кроме самой экспозиции, здесь также пройдет серия лекций, мастер-классов, модных вечеров и других открытых мероприятий.

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