Первая коллекция мебели от H&M

Шведский гигиант наконец-то представил предметы из своей дебютной мебельной коллекции.

Направление H&M Home развивается очень активно и считается в компании одним из приоритетных. Линейка запущена в 2009 году, но уже стала настолько широкой и популярной, что до конца года марка планирует открыть отдельные магазины предметов интерьера, текстиля и посуды.

В дебютную мебельную коллекцию, которую поклонники марки ждали с нетерпением, вошли скамейки, табуреты, мягкие пуфы, столы, полки, а также несколько моделей светильников. Выдержано все в классном скандинавском стиле. Стоимость предметов составит от 20 до 170 евро.