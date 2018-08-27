Вход
ADV
Интересно
H&M (424)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Первая коллекция мебели от H&M

  • 88
  • 0
  • 27 Августа 201822:24
Сюжеты: H&M

Шведский гигиант наконец-то представил предметы из своей дебютной мебельной коллекции.

Направление H&M Home развивается очень активно и считается в компании одним из приоритетных. Линейка запущена в 2009 году, но уже стала настолько широкой и популярной, что до конца года марка планирует открыть отдельные магазины предметов интерьера, текстиля и посуды.

В дебютную мебельную коллекцию, которую поклонники марки ждали с нетерпением, вошли скамейки, табуреты, мягкие пуфы, столы, полки, а также несколько моделей светильников. Выдержано все в классном скандинавском стиле. Стоимость предметов составит от 20 до 170 евро.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru