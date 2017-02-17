Первая обложка Vogue Paris с трансгендерной моделью

Героиней обложки мартовского номера французского впервые Vogue стала модель-трансгендер Валентина Сампайо.

1 / 6 Vogue Paris. Март, 2017











В прошлом году Валентина Сампайо уже позировала для каверстори бразильского Elle, однако опыт с французским Vogue можно считать по-настоящему революционным. О решении сотрудничать с Сампайо главред издания Эммануэль Альт написала в своей колонке: «Эта роковая женщина Валентина родилась мальчиком. Но она привлекла нас не своей незаурядной красотой, а тем, что она представляет собой символ перемены наших представлений о типах мужской и женской красоты... Трансгендеры – это наивысший символ отказа от конформизма, это культовые фигуры, иконы стиля, и журнал Vogue всемерно поддерживает их и торжествует вместе с ними... Однако лишь только тогда, когда фото трансгендера появится на обложке журнала без необходимости сопровождать его редакционным комментарием, мы будем знать, что наконец победили». Снимали бразильскую красавицу парни из фотодуэта Mert & Marcus.