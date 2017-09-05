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Артем Кузелев

Первая ювелирная коллекция Рафа Симонса для Calvin Klein

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  • 05 Сентября 201709:20
Сюжеты: Raf Simons, Calvin Klein, Часы

Знаменитый бельгийский дизайнер продолжает осваиваться на новом рабочем месте. Вышла его первая ювелирная и часовая коллекция для марки Calvin Klein.

В этом году линейке Calvin Klein Watches + Jewelry исполняется 20 лет. В честь круглой даты Раф Симонс, занявший пост креативного директора бренда, заметно обновил модельный ряд коллекций. Теперь на часы и украшения Calvin Klein вернулся старый логотип марки, а также появилась более богатая цветовая гамма. При этом давний приверженец минимализма, Симонс не затронул дизайна часов. Уже в этом месяце обновленные коллекции поступят в продажу.

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