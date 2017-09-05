Первая ювелирная коллекция Рафа Симонса для Calvin Klein

Знаменитый бельгийский дизайнер продолжает осваиваться на новом рабочем месте. Вышла его первая ювелирная и часовая коллекция для марки Calvin Klein.

В этом году линейке Calvin Klein Watches + Jewelry исполняется 20 лет. В честь круглой даты Раф Симонс, занявший пост креативного директора бренда, заметно обновил модельный ряд коллекций. Теперь на часы и украшения Calvin Klein вернулся старый логотип марки, а также появилась более богатая цветовая гамма. При этом давний приверженец минимализма, Симонс не затронул дизайна часов. Уже в этом месяце обновленные коллекции поступят в продажу.