Вход
ADV
Интересно
Pirelli (20)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Первые кадры календаря Pirelli 2018

  • 109
  • 0
  • 21 Июля 201722:32
Сюжеты: Pirelli

Фотограф Тим Уокер снял для нового календаря исключительно темнокожих моделей.

1 / 5
  • Первые кадры календаря Pirelli 2016

Если в прошлом году мы увидели календарь Pirelli, созданный Питером Линбергом и посвященный феминизму, то в этом году его темой стала книга «Алиса в Стране Чудес». Календарь на 2018 год снимал Тим Уокер, который отдал все роли исключительно темнокожим моделям. Среди героинь Pirelli на этот раз оказались Наоми Кэмпбелл, Вупи Голдберг, РуПол, Пафф Дэдди, Адвоа Абоа, Оюпита Ньонго и другие звезды моды и шоу-бизнеса. Стилизовал съемку главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru