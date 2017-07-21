Первые кадры календаря Pirelli 2018

Фотограф Тим Уокер снял для нового календаря исключительно темнокожих моделей.

1 / 5 Первые кадры календаря Pirelli 2016









Если в прошлом году мы увидели календарь Pirelli, созданный Питером Линбергом и посвященный феминизму, то в этом году его темой стала книга «Алиса в Стране Чудес». Календарь на 2018 год снимал Тим Уокер, который отдал все роли исключительно темнокожим моделям. Среди героинь Pirelli на этот раз оказались Наоми Кэмпбелл, Вупи Голдберг, РуПол, Пафф Дэдди, Адвоа Абоа, Оюпита Ньонго и другие звезды моды и шоу-бизнеса. Стилизовал съемку главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул.