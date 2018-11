Первые кадры с выставки Rodarte

В Вашингтоне открылась большая выставка, посвященная творчеству Кейт и Лауры Малливи.

В Национальном музее женщин в искусстве (National Museum of Women in the Arts) в Вашингтоне начал работать выставка, посвященная марке Rodarte. В центре внимания проекта мастерство и источники вдохновения дизайнеров Кейт и Лауры Малливи. В залах музея расположилось 90 образов, созданные сестрами в разное время. Экспонаты снабжены дополнительными материалами, рассказывающими о подробностях создания вещей. Работает выставка до 10 февраля 2019 года.