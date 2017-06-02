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Sarah Jessica Parker (46)
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Артем Кузелев

Первые кроссовки от марки Сары Джессики Паркер

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  • 02 Июня 201720:56
Сюжеты: Sarah Jessica Parker

Сара Джессика Паркер представила в сети Instagram свою первую модель кроссовок. Сверкающих, женственных, в стиле диско.

Актриса и дизайнер продолжает строить свою карьеру в модной индустрии. Запустив три года назад линию обуви, Сара Джессика Паркер пришла к созданию коллекции черных платьев, а теперь пробует себя в дизайне кроссовок. Первая пара тут же стала настоящей сенсацией у пользователей социальных сетей. Дебютная модель линии SJP By Sarah Jessica Parker Meteor имеет белую подошву и вырезы, но главное – она буквально усыпана серебряными блестками. Как сообщила сама Паркер, это идеальная обувь на каждый день и для вечерних выходов. Приобрести кроссовки в стиле диско можно пока что лишь в универмагах Bloomingdale’s, Zappos Luxury и Saks.

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