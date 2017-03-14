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Артем Кузелев

Сара Джессика Паркер запускает линию сумок

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  • 14 Марта 201711:50
Сюжеты: Sarah Jessica Parker, Сумки

Успешно попробовав себя в качестве дизайнера обуви и платьев, американская актриса решила раскрыть еще одну свою страсть.

В этом сезоне Сара Джессика Паркер сообщила, что работает над новой линей кожаных сумок The Seven Essentials. Коллекцию составят самые разные модели: от конвертов и клатчей до больших сумок. Все производство будет сосредоточено в США, однако в нем будет использоваться высококачественная кожа из Италии. Заранее сообщается, что главным цветом коллекции станет черный, но в ней найдется место и для малинового, красного и розового. В самое ближайшее время модели появятся в магазинах Bloomingdales и на сайте bloomingdales.com.

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