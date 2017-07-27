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Helmut Lang (13)
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Артем Кузелев

Первые образы от обновленного бренда Helmut Lang

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  • 27 Июля 201713:05
Сюжеты: Helmut Lang

Знаменитый дом моды возвращается с новой рекламной кампанией, вдохновленной ностальгией по его прошлому.

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  • Первые образы Helmut Lang, 2017

Итак, как было объявлено полгода назад, Helmut Lang возвращается! Новая рекламная кампания Seen By: The Artist Series представляет собой набор образов из капсульной коллекции, над которой трудилась главный редактор Dazed & Confused Изабелла Берли и 12 современных художников. Первые представленные образы созданы Итаном Джеймсом Грином и вдохновлены архивами Helmut Lang. Художник уделил большое внимание панк-периоду марки, где заимствовал рваные фактуры, шипы и укороченные брюки.

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