Первые образы от обновленного бренда Helmut Lang

Знаменитый дом моды возвращается с новой рекламной кампанией, вдохновленной ностальгией по его прошлому.

Итак, как было объявлено полгода назад, Helmut Lang возвращается! Новая рекламная кампания Seen By: The Artist Series представляет собой набор образов из капсульной коллекции, над которой трудилась главный редактор Dazed & Confused Изабелла Берли и 12 современных художников. Первые представленные образы созданы Итаном Джеймсом Грином и вдохновлены архивами Helmut Lang. Художник уделил большое внимание панк-периоду марки, где заимствовал рваные фактуры, шипы и укороченные брюки.