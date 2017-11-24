Первый контракт Vogue с моделью-роботом

Редакция американского Vogue как всегда опережает время. В декабрьском номере журнала можно будет найти фотопроект с участием модели-робота.

На страницах декабрьского номера американского Vogue можно встретить модель совершенно нового типа. Редакция заключила первый контракт с фотореалистичным роботом-андроидом, который как две капли воды похож на живую девушку.

Новую героиню редакция представила так: «Познакомьтесь с Эрикой. Эта модель Vogue никогда не сталкивалась с трудностями в учебе. О ней впервые услышали в августе 2015 года, ее отец – японский ученый Хироси Исигуро. Ее трудно назвать живой, но она настоящая, необычная, стильная и очень умная. Исигуро считает, что будущее роботов вовсе не за теми машинами, что помогают людям на складах, а за реалистичными андроидами, которые могут затеряться среди нас».