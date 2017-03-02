Первый номер Vogue Arabia

Долгожданное первое печатное издание Vogue Arabia, 22-я по счету версия самого престижного модного журнала в мире, поступит в продажу 5 марта. Авторитетный голос Vogue впервые зазвучит на Ближнем Востоке и для всей арабской диаспоры на ее родном языке.

На обложке мартовского номера символичный снимок Джиджи Хадид, супермодели с арабскими корнями (ее отец – выходец из Палестины), которая примерила на себя традиционный арабский образ. Эксклюзивные фото сделал звездный дуэт Инез и Винод.

‒ Vogue Arabia обладает авторитетом и способностью проникать в суть вещей, которые так необходимы, чтобы запечатлеть творческую сторону такой необычной, постоянно меняющейся и зачастую неверно истолкованной части света, ‒ говорит главный редактор Vogue Arabia Дина Альджухани Абдулазиз. – Многообразие стран арабского мира давно заслужило собственное место в истории моды. И мы не можем представить в качестве первого лица на обложке кого-либо еще, кроме Джиджи. Эта девушка является символом предприимчивого и динамичного поколения будущего.

Мартовское издание Vogue Arabia выходит после запуска электронной версии, который состоялся в октябре 2016 года на двуязычной платформе Vogue.me. Печатная версия публикуется на английском с обширным разделом на арабском языке, чтобы сделать Vogue Arabia доступным как можно большему числу читателей в регионе. Журнал будет выходить в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Это первое модное издание такого уровня, выходящее на двух языках и нацеленное на аудиторию региона. Vogue уже прочно закрепился в странах Персидского залива, включая Ливан, Иорданию и Египет. Международные версии выпускаются в Лондоне, Париже, Милане и Нью-Йорке.

‒ Ни с чем несравнимые традиции и поистине мировое влияние Vogue в сочетании с нашей уникальной стратегией являются определяющими успеха среди арабской аудитории, ‒ комментирует Шаши Менон, генеральный директор Nervora и издатель Vogue Arabia. – Мы можем смело делать ставки на будущее первоклассного, яркого издания в регионе.

Материалы первого журнала включают раздел моды под руководством знаменитого Пола Кавако, с работами таких ведущих фотографов, как Грег Кадел, Терри Циолис, Ханс Фойер и Бен Хассет, а также недавно открытые таланты – Джованни Скватрити и Фарен Файнголд. Среди специальных репортажей – интервью со светскими львицами Аминой Муадди и Расиль Кальхуб, эксклюзивный репортаж об удивительной жизни Аичи Лагзауи Бенхимы, рассказ о многообещающих дизайнерах со всего света, от Лондона до Сиднея, экскурсия по дому ливанского дизайнера интерьеров Марии Уссеми и подборка легендарных снимков Vogue с Аравийского полуострова. Красота, путешествия, искусство и новый раздел Vogue завершают коллекцию.

‒ Запуск Vogue Arabia – это, пожалуй, самый важный и волнующий дебют среди глянцевых журналов, в которых я принимала участие, ‒ говорит Карина Добротворская, Президент и редакционный директор Condé Nast New Markets Brand Development. – С самого начала мы знали, что среди своих читателей хотим видеть не только экспатов, но и искушенных в моде арабских женщин. Именно поэтому в октябре 2016 года сначала вышла цифровая версия Vogue, на двух языках. По этой же причине мы не просто копируем модные съемки из других международных изданий Vogue, а снимаем специально для арабской аудитории.

Vogue Arabia станет 22-й по счету версией журнала. Vogue уже публикуется в США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Испании, России, Японии, Китае, Китайской Республике, Мексике и Латинской Америке, Южной Корее, Бразилии, Австралии, Португалии, Индии, Турции, Тайланде, Нидерландах и на Украине.