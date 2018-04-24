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Артем Кузелев

Первый показ Russia. Modest Fashion Week

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  • 24 Апреля 201815:14

18 апреля в Москве прошло первое в России модное мероприятие, объединяющее культуры и религии современного мира.

Проект Russia. Modest Fashion Week представил свое первое официальное мероприятие – анонсирующий показ коллекций дизайнеров, созданных в концепции благопристойной моды. В рамках события были показаны коллекция «Дыхание ангелов» Елены Шипиловой, коллекция «Движение вверх» бренда Irada, коллекция узбекистанского дизайнера Малики Шакировой, а также перформанс Надежды Шибиной «Где живут сказки».

Задача проекта Russia. Modest Fashion Week – знакомство широкой публики с миром благопристойной моды. На мероприятии был объявлен старт федерального конкурса, который позволит победителям участвовать в московской Неделе моды бесплатно. Дефиле прошло на площадке международного аэропорта «Внуково» и собрало множество гостей, среди которых не только потребители, но и эксперты, дизайнеры, представители органов власти и дипломатических миссий.

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