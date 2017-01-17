Pitti Uomo 91: Gosha Rubchinskiy x adidas Football

В рамках флорентийской Недели моды свою коллекцию продемонстрировала коллаборация российского дизайнера и германского спортивного бренда.

1 / 26 Gosha Rubchinskiy x adidas Football



















































Гоша Рубчинский продемонстрировал коллекцию для adidas Football в Калининграде. Такой выбор локации можно объяснить тем, что спортивные сборные России и СССР всегда носили форму производства компании Adidas. Что касается самого Калининграда, то до Второй мировой войны город принадлежал Германии. Так, объединяя дух двух стран, город стал идеальной площадкой для презентации коллаборации. Что касается коллекции, то она уже традиционно для Рубчинского представляет собой смесь спорта и стритстайла. В основе – футболки, толстовки, куртки и спортивные костюмы, украшенные логотипом Adidas и надписями на кириллице.