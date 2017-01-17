Pitti Uomo 91: Tommy Hilfiger. Осень, 2017

Презентации американской марки во Флоренции была оформлена в качестве выставки, на которой новые модели представляли манекены.

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На днях в Палаццо Корсини во Флоренции Томми Хилфигер представил 20 образов из осенне-зимней мужской коллекции. Дизайнер взял за основу классическую мужскую одежду из премиальных тканей, добавив ей спортивного духа. Томми значительно обновил коды своего бренда: добавил технику пэчворка, использовал яркую полоску и клетку, а также обратился к барочному декору.

В целом же, коллекция получилась довольно расслабленной и полной на чистых линиях. Новый модельный ряд – это дафлкоты, цветные теннисные свитера, военные парки на меховой подкладке, детали из овцины, рубашки регби из флиса, оксфордские рубашки и толстовки с вязаными рукавами. Все ингредиенты нам знакомы, но сейчас они смотрятся очень свежо.