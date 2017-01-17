Pitti Uomo 91: Z Zegna. Осень, 2017

В новой коллекции второй линии Zegna Алессандро Сартори гармонично объединяет современную классику и спортивный стиль.

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Креативный директор дома Zegna представил осенне-зимнюю коллекцию второй линии. Эти образы адресованы молодежной аудитории и мужчинам, ведущим активный образ жизни. Взяв за основу традиции классической мужской одежды, Сартори гармонично ввел в нее элементы спорта и получил идеальную коллекцию для современного горожанина. Удобные свитера, трикотаж и олимпийки здесь стильно сочетаются с двубортными и однобортными пальто и объемными брюками из шерсти. Цветовая гамма нейтральная, видимо, чтобы снизить градус эксцентрики. Смотрится очень классно!