Pitti Uomo 95: Canali. Осень, 2019

Марка Canali вернулась с показом во Флоренцию и представила здесь роскошную коллекцию расслабленных и уютных образов.

После нескольких сезонов на неделе мужской моды в Милане итальянская марка Canali триумфально возвращается на Pitti Uomo. Во Флоренции бренд устроил вечернее мероприятие в роскошном Палаццо Антинори, где и представил осенне-зимнюю коллекцию. Новые образы выполнены в классическом стиле, однако традиции мужского костюма и роскошь на этот раз у Canali гармонично сочетаются с расслабленностью и уютом. По сути, новая коллекция – это гардероб для отдыха на респектабельных курортах или в элитных загородных клубах. При этом коллекция смотрится очень современно, без перегибов в сторону ретро или излишней чопорности.