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Артем Кузелев

Pitti Uomo 97: Jil Sander. Осень, 2020

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  • 16 Января 202021:37
Сюжеты: Jil Sander, Осень-зима 2020-21, Pitti Uomo

Люси и Люк Майеры разработали для марки утонченную коллекцию, полную чувственности и поэзии.

Дизайнеры бренда Jil Sander в очередной раз демонстрируют свое внимательное отношение к мелким деталям. В новой коллекции Люси и Люка Майеров есть и кисточки, и шелковые воротники, и металлические украшения, и завершающие образы небольшие ювелирные украшения. Из всех этих мелочей и тонких жестов складывается особенная атмосфера коллекции. При этом образы смотрятся довольно строго и лаконично, как того требуют традиции марки. Чистые линии и острые силуэты по-прежнему определяют модельный ряд Jil Sander.

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