Pitti Uomo 97: Jil Sander. Осень, 2020

Люси и Люк Майеры разработали для марки утонченную коллекцию, полную чувственности и поэзии.

Дизайнеры бренда Jil Sander в очередной раз демонстрируют свое внимательное отношение к мелким деталям. В новой коллекции Люси и Люка Майеров есть и кисточки, и шелковые воротники, и металлические украшения, и завершающие образы небольшие ювелирные украшения. Из всех этих мелочей и тонких жестов складывается особенная атмосфера коллекции. При этом образы смотрятся довольно строго и лаконично, как того требуют традиции марки. Чистые линии и острые силуэты по-прежнему определяют модельный ряд Jil Sander.