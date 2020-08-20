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Артем Кузелев

Платформа Farfetch увеличила продажи во время пандемии

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  • 20 Августа 202000:00

В компании отчитались о результатах работы во втором квартале 2020 года, который назвали «рекордным».

По результатам работы во втором квартале 2020 года онлайн-ритейлер Farfetch на 48% нарастил доходы. Показатель достиг 721 млн долларов, т.е. чистая выручка увеличилась на 365 млн долларов. При этом, согласно опубликованному отчету, в апреле-июне 2020-го у Farfetch появилось 500 000 новых клиентов, а посещаемость сайта выросла на 60%.

 
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