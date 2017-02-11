Показ Fenty x Puma возвращается в Париж

Рианна снова покажет свою новую коллекцию для марки Puma на Неделе моды в Париже.

Успешно дебютировав с коллекцией сезона осень-зима 2016/17 в Нью-Йорке, Рианна перенесла весенне-летнее шоу в Париж. Опыт оказался также положительным, поэтому новую коллекцию поп-звезды мы снова увидим на подиуме Недели моды в Париже. Показ коллекции сезона осень-зима 2017/18 состоится во французской столице меньше чем через месяц, 6 марта.