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Артем Кузелев

Показ Fenty x Puma возвращается в Париж

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  • 11 Февраля 201717:39
Сюжеты: Puma, Неделя моды в Париже, Rihanna (Рианна)

Рианна снова покажет свою новую коллекцию для марки Puma на Неделе моды в Париже.

Успешно дебютировав с коллекцией сезона осень-зима 2016/17 в Нью-Йорке, Рианна перенесла весенне-летнее шоу в Париж. Опыт оказался также положительным, поэтому новую коллекцию поп-звезды мы снова увидим на подиуме Недели моды в Париже. Показ коллекции сезона осень-зима 2017/18 состоится во французской столице меньше чем через месяц, 6 марта.

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