Показ новой коллекции Доры Бланк DoraLife осень-зима 2017-18

Навеянная альпийскими образами и отпускным настроением, коллекция Doralife осень/зима 2017/18, одновременно роскошна и проста. Оксюморон сочетаний прослеживается везде: стёганые телогрейки из шёлка и кашемира с шифоновыми летящими юбками, тончайший дорогой гипюр с шерстяным уютным трикотажем, блеск пайеток с бархатистостью эко-замши. Многочисленные декоративные детали в виде аппликаций, съемных элементов, кружевных и атласных кантов великолепно дополняют каждый образ.

Надо сказать, что одежда всех коллекций Доры Бланк никогда не разрабатывается специально для показов. Все происходит как бы наоборот - из жизни на подиум. Все вещи на показах - из гардероба клиентов Дома персональных коллекций Доры Бланк Dress Theatre. Многие из них с удовольствием становятся участниками или предоставляют для подиума свою одежду. Именно поэтому на показах Доры Бланк вы никогда не увидите бестелесных бесформенных скучных лицом профессиональных моделей. Разные размеры, разный возраст, разный образ жизни.

"Мы вышли из театра, - говорит Дора Бланк в интервью после показа, - поэтому для наших мастеров не может быть никаких ограничений. В пошиве одежды мы можем все и делаем это очень качественно. Ведь одежда для театра должна не только хорошо эстетически выглядеть, но и соответствовать специфическим очень жестким требованиям: быть совершенно удобна, чтобы не мешать движению, и быть крепкой и долговечной, чтобы прослужить в спектакле долго".

Не каждый год Дора Бланк радует своими показами своих почитателей: "Создание и подготовка коллекции к показу требует огромных интеллектуальных, физических, эмоциональных и, конечно, финансовых вложений. Специфика же нашего бизнеса предполагает создание индивидуальных авторских моделей, капсульных персональных гардеробов, а не сезонных абстрактных коллекций, - рассказывает Дора Бланк. - Образы жизни, характеры и индивидуальные предпочтения наших клиентов такие разные. И создавать сезонные коллекции просто "в стол" - на подиум - для нас просто нецелесообразно. Но все-таки иногда мы с удовольствием соглашаемся на такую авантюру, как показы на Неделях Моды. Это нужно и для команды, и для наших клиентов. Невероятный драйв, захлестывающие положительные эмоции движения вперёд, сплочение коллектива в единую идеально функционирующую команду, новые дизайнерские и режиссерские находки и решения, и обязательно - отличное настроение и радость зрителя, - все это результат нашей работы над показами, сродни работе над театральной постановкой. Мы ведь родом из театра..."

Дарья Туровская