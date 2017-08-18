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Артем Кузелев

Полный кампейн Reserved с участием Кейт Мосс

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  • 18 Августа 201720:57
Сюжеты: Kate Moss, RESERVED, Рекламные кампании

Польский бренд уличной одежды представил расширенную версию рекламной кампании в поддержку открытия первого магазина в Лондоне.

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  • Кейт Мосс для Reserved

Как и сообщалось ранее, Кейт Мосс стала британским амбассадором польской марки Reserved. На днях бренд опубликовал расширенную версию рекламной кампании, посвященной открытию 6 сентября первого лондонского магазина. Снимал супермодель в рок-н-ролльных образах фотограф Дэниел Джексон. Выбор лица кампании представители Reserved прокомментировали так: «Для нас было важно изобразить персональную и аутентичную позицию Кейт в этих образах. Это то, что воплощает наш бренд, его подход к стилю как чему-то индивидуальному».

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