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Артем Кузелев

Полный список победителей The British Fashion Awards 2018

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  • 11 Декабря 201820:27
Сюжеты: British Fashion Awards

Британский Совет моды назвал имена всех победителей этого года.

Вчера Британский Совет моды вручал ежегодную премию The British Fashion Awards лучшим участникам модной индустрии. В этом году жюри отметило вклад в развитие моды Клэр Уэйт Келлер, Вирджила Абло, Крейга Грина, Демны Гвасали и других известных персон. Полностью список выглядит так:

Дизайнер аксессуаров года: Демна Гвасалия для Balenciaga

Бренд года: Gucci

Британский дизайнер мужской одежды года: Крейг Грин

Британский дизайнер женской одежды года: Клэр Уэйт Келлер для Givenchy

Британский новый талант в дизайне мужской одежды: Сэмюэль Росс для A-Cold-Wall*

Британский новый талант в дизайне женской одежды: Ричард Куинн

Бизнес-лидер: Марко Биззарри, Gucci

Дизайнер года: Пьерпаоло Пиччоли для Valentino

Модель года: Кайя Гербер

Городской люкс: Вирджил Абло

Премия Swarovski за позитивные изменения: Вивьен Вествуд

Специальная награда за инновации: Кирилл Гуч для Parley for the Oceans

Награда Изабеллы Блоу: фотодуэт Mert & Marcus

Награда за выдающиеся достижения: Миучча Прада

Первопроходец 2018: Ким Джонс

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