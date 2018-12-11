Полный список победителей The British Fashion Awards 2018

Британский Совет моды назвал имена всех победителей этого года.

Вчера Британский Совет моды вручал ежегодную премию The British Fashion Awards лучшим участникам модной индустрии. В этом году жюри отметило вклад в развитие моды Клэр Уэйт Келлер, Вирджила Абло, Крейга Грина, Демны Гвасали и других известных персон. Полностью список выглядит так:

Дизайнер аксессуаров года: Демна Гвасалия для Balenciaga

Бренд года: Gucci

Британский дизайнер мужской одежды года: Крейг Грин

Британский дизайнер женской одежды года: Клэр Уэйт Келлер для Givenchy

Британский новый талант в дизайне мужской одежды: Сэмюэль Росс для A-Cold-Wall*

Британский новый талант в дизайне женской одежды: Ричард Куинн

Бизнес-лидер: Марко Биззарри, Gucci

Дизайнер года: Пьерпаоло Пиччоли для Valentino

Модель года: Кайя Гербер

Городской люкс: Вирджил Абло

Премия Swarovski за позитивные изменения: Вивьен Вествуд

Специальная награда за инновации: Кирилл Гуч для Parley for the Oceans

Награда Изабеллы Блоу: фотодуэт Mert & Marcus

Награда за выдающиеся достижения: Миучча Прада

Первопроходец 2018: Ким Джонс