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Артем Кузелев

В этом году премию British Fashion Awards ждут перемены

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  • 18 Октября 202012:00
Сюжеты: British Fashion Awards

Организаторы сообщили о намерении отказаться от традиционных номинаций ежегодного события.

В этом году церемония вручения наград British Fashion Awards пройдет 3 декабря, причем мероприятие состоится в новом формате. Организаторы решили отказаться от привычных номинаций в духе «Лучший дизайнер года», вместо этого члены Британского совета моды назовут 20 представителей модной индустрии, которые проявили стойкость во время пандемии и нашли свои решения для проблем коронакризиса. Кэролин Раш, возглавляющая совет, сообщила, что жюри также отдельно отметит дизайнеров и бренды, которым удалось добиться успехов в области развития разнообразия и устойчивого развития. Кроме того, церемония состоится в онлайн-режиме.

 
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