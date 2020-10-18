В этом году премию British Fashion Awards ждут перемены

Организаторы сообщили о намерении отказаться от традиционных номинаций ежегодного события.

В этом году церемония вручения наград British Fashion Awards пройдет 3 декабря, причем мероприятие состоится в новом формате. Организаторы решили отказаться от привычных номинаций в духе «Лучший дизайнер года», вместо этого члены Британского совета моды назовут 20 представителей модной индустрии, которые проявили стойкость во время пандемии и нашли свои решения для проблем коронакризиса. Кэролин Раш, возглавляющая совет, сообщила, что жюри также отдельно отметит дизайнеров и бренды, которым удалось добиться успехов в области развития разнообразия и устойчивого развития. Кроме того, церемония состоится в онлайн-режиме.