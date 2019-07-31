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Артем Кузелев

Поло Ralph Lauren – лидер рейтинга Lyst

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  • 31 Июля 201920:23
Сюжеты: Ralph LAUREN

На вершине обновленного списка самых популярных вещей второго квартала оказалась рубашка с психоделическим принтом.

Специалисты онлайн-платформы Lyst изучили интересы пользователей сети и обновили список самых популярных вещей. Лидером рейтинга оказалась рубашка-поло американской марки Ralph Lauren. Результат исследования не удивляет, ведь в этой модели папарацци запечатлели Джиджи Хадид и Адвоа Абоа. Снимки разлетелись по интернету и заставили поклонников девушек отправиться изучать последние коллекции.

Следом за поло расположился купальник из коллекции Onia x WeWoreWhat Danielle, украшенный рисунком под пятнистую коровью шкуру. Эту вещь пользователи могли видеть на Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян. Поп-дива Бейонсе позировала в красном боди от коллаборации аdidas x Ji Won Choi, чем обеспечила ему третье место в списке.

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