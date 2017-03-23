Популярные Instagirl снялись в провокационном лукбуке Bella Potemkina

Популярные российские Instagirl приняли участие в съемках лукбука Bella Potemkina. Актрисы Настасья Самбурская и Наталья Рудова, певица Ханна, титулованная красавица Анастасия Решетова и модель Мария Миногарова появились перед объективом камеры в дерзких, ярких и сексуальных образах, созданных модным дизайнером. Фотосессия в стиле “урбан глэм” полностью отражает настроение новой коллекции Bella Potemkina и открывает старт продаж.

Дизайнер подчеркивает, что вдохновением для создания подиумной коллекции сезона осень-зима 2017/18 стала блогосфера и популярные Instagram-звёзды. «Интернет-аудитория сегодня — это самая честная аудитория, расширяющая границы моды и трактующая прочтение стиля с неожиданных ракурсов», - уверена Белла Потёмкина. Нарочито смелые наряды из пайеток, розового латекса, эко-меха броских цветов как нельзя лучше подойдут для эффектного селфи.

Шубы, ботфорты, худи, сумки, созданные из искуственного меха на основе модакрилового волокна производства японской компании Kanecaron, придают коллекции лёгкое настроение в духе «аниме».

Королевы Интернета — Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Ханна, Анастасия Решетова и Мария Миногарова, которые несколько дней назад вышли на подиум в показе Bella Potemkina, теперь стали лицами лукбука. Певица Ханна отдала предпочтение платьям в пайетках и роскошным ботфортам на шнуровке. Актриса Настасья Самбурская остановила свой выбор на рваных джинсах поверх колгот в крупную сетку, а также примерила розовое худи и провокационное ассиметричное платье. Наталья Рудова и Мария Миногарова сделали ставку на сексуальные наряды, подчеркивающие грудь и длину ног, а Анастасия Решетова замиксовала классику с урбанистическим стилем.

«Границы строгого дресс-кода постепенно стираются. Однозначного прочтения стиля не существует. Мода сегодня настолько пластична, что умение стильно сочетать спорт и гламур, кэжуал и evening-dress - и есть главный тренд», - прокомментировала Белла Потемкина.