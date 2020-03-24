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Артем Кузелев

Prada и Versace проведут дефиле в режиме онлайн

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  • 24 Марта 202017:05
Сюжеты: Prada, Versace

Несколько компаний-клиентов PR-агентства KCD покажут новые коллекции в новом формате.

Специалисты PR-агентства KCD сообщили о внедрении нового формата презентации сезонных коллекций. Известно, что образы сезона осень-зима 2020/21 марки Prada, Marc Jacobs, Isabel Marant, Maison Margiela, Versace и другие клиенты агентства проведут в онлайн-режиме. Для этого KCD заведет отдельный инстаграм-аккаунте. В официальном релизе компании говорится: «Мы думаем обо всех наших коллегах в медиаиндустрии в эти непростые времена. В поддержку своих клиентов KCD Worldwide покажет их коллекции осень-зима 2020 в приватном инстаграм-аккаунте».

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