Премия Франки Соццани для Иман

В этом году легендарная модель получит специальную награду от итальянского Vogue.

В 1975 году на модном небосклоне зажглась яркая звезда Иман, которая освещала индустрию долгие годы. За 44-летнюю карьеру она прославилась не только в качестве манекенщицы, но и как благотворительница. Иман работала над линией косметики для женщин разных рас, работала с Фондом защиты детей и проектом Raise Hope For Congo, борющегося с голодом.

Отдавая дань уважения Иман, Совет модных дизайнеров Америки признал ее в 2010 году мировой иконой стиля. В этом году заслуги модели будут отмечены специальной премией имени Франки Соццани. Церемония награждения состоится 27 августа в преддверии 76-го Венецианского кинофестиваля.