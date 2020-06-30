Премия LVMH Prize поддержит победителей прошлых лет

Оргкомитет премии молодых дизайнеров учредил для этого специальные гранты.

В LVMH Prize сообщили о запуске новой программы грантов для тех, кто смог получить главные призы, а также The Karl Lagerfeld Innovation Prize в прошлые годы. Так в LVMH решили поддержать молодых дизайнеров, бизнес которых пострадал из-за коронакризиса. В данный момент на получение гранта могут претендовать Томас Тейт, Симон Порт Жакмю, Грейс Уэльс Боннер и другие дизайнеру, между которыми разделят более миллиона евро.