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Артем Кузелев

Премия LVMH Prize поддержит победителей прошлых лет

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  • 30 Июня 202011:53
Сюжеты: LVMH

Оргкомитет премии молодых дизайнеров учредил для этого специальные гранты.

В LVMH Prize сообщили о запуске новой программы грантов для тех, кто смог получить главные призы, а также The Karl Lagerfeld Innovation Prize в прошлые годы. Так в LVMH решили поддержать молодых дизайнеров, бизнес которых пострадал из-за коронакризиса. В данный момент на получение гранта могут претендовать Томас Тейт, Симон Порт Жакмю, Грейс Уэльс Боннер и другие дизайнеру, между которыми разделят более миллиона евро.

 
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