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Rihanna (Рианна) (73)
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Артем Кузелев

Премия Школы дизайна Парсонс достанется Рианне

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  • 01 Апреля 201714:00
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Музыкант, дизайнер и филантроп будет отмечена специальной наградой знаменитой Школы дизайна Парсонс.

Этот год стал для Рианны по-настоящему большим годом. Кроме восторженных оценок своей музыкальной карьеры, девушка получила в феврале Гарвардскую премию за гуманитарную деятельность. На днях стало известно, что РиРи также будет удостоена стипендии Школы дизайна Парсонс. В мае на 69 ежегодной церемонии Школы певице, модельеру, актрисе, филантропу и активисту вручат премию за «свою непоколебимую приверженность самовыражению и лидерству». Приз вручается молодым женщинам, добившихся успеха в нескольких областях, ранее ее обладательницами становились Донна Каран и Сара Джессика Паркер.

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