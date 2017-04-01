Премия Школы дизайна Парсонс достанется Рианне

Музыкант, дизайнер и филантроп будет отмечена специальной наградой знаменитой Школы дизайна Парсонс.

Этот год стал для Рианны по-настоящему большим годом. Кроме восторженных оценок своей музыкальной карьеры, девушка получила в феврале Гарвардскую премию за гуманитарную деятельность. На днях стало известно, что РиРи также будет удостоена стипендии Школы дизайна Парсонс. В мае на 69 ежегодной церемонии Школы певице, модельеру, актрисе, филантропу и активисту вручат премию за «свою непоколебимую приверженность самовыражению и лидерству». Приз вручается молодым женщинам, добившихся успеха в нескольких областях, ранее ее обладательницами становились Донна Каран и Сара Джессика Паркер.