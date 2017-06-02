Презентация мужской и женской коллекции TRUSSARDI / TRUSSARDI JEANS ОСЕНЬ/ЗИМА 2017-18 прошла в ГУМЕ 31 мая.

Trussardi — итальянский бренд с почти вековой историей. Естественность, высокое качество, лаконизм и повседневная элегантность лежат в основе марки. Бренд Trussardi был основан в небольшом итальянском городке Бергамо, который расположен в 50 километрах от Милана. В 1910 году Данте Труссарди открывает мастерскую по ремонту и изготовлению перчаток. Она прославилась благодаря высококачественной обработке кожи.

В 1970 году, после смерти Данте Труссарди, компания переходит в руки его племянника Николы Труссарди. В 1973 году появился лейбл Trussardi. Тогда же был разработан и логотип марки — борзая в полосатом галстуке, символ нового качества, благородства, утонченности и респектабельности. В 1983 году выходит первая коллекция женской одежды прет-а-порте, показы которой с блеском прошли на лучших подиумах Милана. В 1988 году увидела свет новая линия Trussardi Jeans, а в 1989 году появилась линия Trussardi Sport.