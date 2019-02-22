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Артем Кузелев

У дома Trussardi новый владелец

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  • 22 Февраля 201909:50
Сюжеты: Trussardi

Итальянская модная марка продала контрольный пакет акций фонду QuattroR.

После четырех месяцев переговоров итальянский дом Trussardi продал 60% своих акций фонду QuattroR. При этом 40% остается в руках членов семьи Труссарди, которые вели дела сами на протяжении четырех поколений в течение 107 лет. Теперь Trussardi получит от нового владельца дополнительные финансовые инвестиции в размере 50 млн евро, а Томасо Труссарди перейдет с позиции исполнительного директора на должность председателя совета директоров.

Представители фонда QuattroR сообщили, что намерены собрать новую команду управленцев и провести глобальную реструктуризацию компании. По их словам, процесс займет около пяти лет, но за это время положение Trussardi на рынке улучшится.

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