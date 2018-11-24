21 ноября в ресторане «Сыроварня» на Усачевском рынке прошла презентация весенне-летней коллекции TOM TAILOR SS19.

Традиционный, аутентичный стиль TOM TAILOR определяется образами для свободного времяпровождения, слегка спортивными , свежими и комфортными, что соответствует современному, городскому образу жизни. Спокойная и естественная коллекция с широким выбором на каждый день является основой бренда TOM TAILOR. Актуальные тенденции современны, но сохраняют свою элегантность. Сверенный в себе образ, подходящий для повседневной жизни.

С момента своего основания в 1962 году компания стала символом позитивного отношения к жизни. Под главным брендом TOM TAILOR выпускается три марки: TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim и TOM TAILOR Contemporary. Для линий одежды TT MEN, TT WOMAN, TT KIDS, TT MINIS, TT BABIES , TT Denim Male, TT Denim Female – TOM TAILOR выпускает 12 коллекций в год. Кроме одежды под маркой TOM TAILOR по лицензии выпускается еще 19 различных групп товаров: обувь, сумки, белье, зонты, аксессуары, очки, бижутерия. В 2012 году холдинг TOM TAILOR GROUP был пополнен брендом BONITA, который представляет одежду средней ценовой категории для мужчин и женщин от 40 до 60 лет.

В августе 2014 года состоялся ребрендинг марки TOM TAILOR в рамках которого была представлена новая концепция бренда: URBAN, FASHION, GEAR, которая передается слоганом: «Жизнь – игра. Играй, будь уверен в себе и одевайся стильно». Холдинг TOM TAILOR GROUP сочетает в себе пул ярких, привлекательных брендов и стратегические преимущества вертикально интегрированной компании.

Главные черты TOM TAILOR – высокое качество, стильный демократичный дизайн, молниеносное воплощение новых модных тенденций и оптимальные цены, что очень важно для конечного потребителя.

Дизайн-бюро компании находится в сердце Гамбурга и воплощает в своих коллекциях самые смелые ожидания рынка. TOM TAILOR – постоянно развивающаяся динамичная компания с большим опытом и традициями. Сейчас у компании свыше 450 магазина собственной розничной сети, интернет-магазины, доступные для 21 страны, более 200 магазинов, работающих по системе франчайзинга, 2900 магазина формата shop-in-shop, более чем 8400 мультибрендовых точек продаж (по данным на декабрь 2015 года). Компания ведет свой бизнес в 35 странах. Штат компании насчитывает 6500 сотрудников по всему миру.