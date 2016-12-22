Президент PETA критикует Джастина Бибера

Борцы за этичное обращение с животными осудили появление певца на публике в шубе из натурального меха.

Президент некоммерческой организации PETA Ингрид Ньюкирк раскритиковала Джастина Бибера за его появление на публике в шубе из натурального меха. Это случилось на днях, когда папарацци опубликовали снимки, на которых музыкант прогуливается в довольно странном наряде. Борец за права животных сделала довольно резкое заявление: «Мне кажется, что Джастин Бибер должен сканировать свой мозг, потому что его извилины в голове слегка недоразвиты или вообще не развиты. Он ведет себя как инфантильный эгоцентричный показушник. Он будто не видит, как его покупательские способности вызывают страдания животных, таких как дикие тигры, малыши обезьян, дикие рыси».

Особенно негодование у членов PETA вызвал тот факт, что Джастин сам является полноправным членом этой организации. Ньюкирк добавила: «Зоозащитные организации уже устали от того, что постоянно убирают за Бибером, начиная от обезьяны в Германии (она спасена) и заканчивая зоопарком в Канаде (сейчас он закрыт), и пытаются объяснить людям, каким способом уничтожают животных ради меха». Комментариев или извинений музыканта пока что не последовало.