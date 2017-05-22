Про Анну Винтур снимут сериал

Новое шоу All That Glitters расскажет о соперничестве двух легендарных редакторов: Анны Винтур из Vogue и Тины Браун из Vanity Fair.

Компания Bravo занялась созданием шестичасового сериала All All Glitters, в котором расскажет о соперничестве между редакторами Vogue и Vanity Fair. Анна Винтур и Тина Браун считаются двумя особо влиятельными персонами современной поп-культуры, а также олицетворяют собой сильных, смелых и энергичных женщин. В мире, где доминируют мужчины, каждая из них сумела добиться небывалых высот в карьере и заставила считаться со своим мнением весь мир.

Точная дата релиза пока что не называется, однако известно, что шоу будет основано на нашумевшей биографической книге Томаса Майера, вышедшей в 1997 году. Исполнительными продюсерами сериала станут Гейл Анна Херд, ответственная за создание «Ходячих мертвецов», и Джудит Верно, работавшая над «Мастерами секса».