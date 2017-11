Продолжение арт-коллаборации Helmut Lang

В рамках глобального обновления марка продолжает свой арт-проект сотрудничеством с украинским фотографом.

Возрождающийся и переживающий ребрендинг дом Helmut Lang продолжают серию коллабораций с художниками Seen by: The Artist Series. На этот раз в официальном Instagram марки опубликована информация о сотрудничестве с украинским художником и фотографом Борисом Михайловым. Для бренда Борис разработал дизайн футболок и лонгсливов, украшенных собственными снимками.