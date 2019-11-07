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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (286)
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Артем Кузелев

Проект A Tribute to Karl: The White Shirt Project представят в Москве

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  • 07 Ноября 201901:06
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Выставка эксклюзивных белых рубашек бренда Karl Lagerfeld, в создании которых приняли участие звезды моды, разместится в ТРЦ «Метрополис» с 8 по 14 ноября 2019 года.

Семь моделей, созданных Карин Ройтфельд, Томми Хилфигером, Карой Делевинь, Себастьяном Жондо, Дианой Крюгер, Кейт Мосс и Такаши Мураками, представят в главном атриуме торгового центра. Они выпущены лимитированным тиражом – каждая в количестве 77 экземпляров. Приобрести их можно за 777 евро на сайтах karl.com и Farfetch.com. Выручка от продажи рубашек отправится на счет благотворительной организации Sauver la Vie, поддерживающей медицинские исследования.

Также на выставке в Москве свои модели рубашек представят Сати Спивакова и Елена Перминова. Дизайн актрисы Сати Спиваковой – «это воспоминание, разделенное с Карлом», а рубашка Елены Перминовой «выкрикивает имя Карла, как эхо в сердцах и умах миллионов». В дополнение марка Karl Lagerfeld представит рубашку Essential White Shirt, которую можно будет кастомизировать под себя с помощью специальной машины.

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