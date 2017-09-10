Прогнозы Pantone на будущий год

Специалисты авторитетного Института цвета назвали главные цвета сезона весна-лето 2018.

1 / 17 Палитра Pantone. Весна-лето, 2018

































Знаменитый Институт цвета Pantone опубликовал очередной отчет. Список Fashion Color Trend Spring 2018 составило сразу несколько оттенков, различающихся настроением и интенсивностью. Так, по мнению специалистов организации, будущей весной следует обратить на такие цвета, как песочный Warm Sand, лавандовый Pink Lavender, серый Harbor Mist, голубой Little Boy Blue, лаймовый Lime Punch, коричневый Emperador и несколько других.

Особенно интересно, что новая подборка Pantone включает кардинально разноплановые оттенки. Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман сообщила, что на этот раз результат изысканий специалистов института оказался неожиданным, аналитики сами не рассчитывали, что некоторые из оттенков попадут в ежегодный отчет.