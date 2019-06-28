Работы Вирджила Абло в парижской галерее

Дизайнер и художник, кретаивный директор мужской линии Louis Vuitton подписал контракт с галереей «Крео» в Париже.

Теперь работы Вирджила Абло можно будет видеть в постоянной экспозиции парижской галереи «Крео». Представляя проект, владелец пространства Дидье Крцентовски сказал: «Вирджил Абло не только модный дизайнер, но и архитектор, так что наше сотрудничество кажется мне логичным шагом. Многое из того, что мне нравится, это вещи, которые я не совсем понимаю в начале. Так случилось и с работами Вирджила».