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Артем Кузелев

Работы Вирджила Абло в парижской галерее

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  • 28 Июня 201911:26
Сюжеты: Вирджила Абло, Louis Vuitton

Дизайнер и художник, кретаивный директор мужской линии Louis Vuitton подписал контракт с галереей «Крео» в Париже.

Теперь работы Вирджила Абло можно будет видеть в постоянной экспозиции парижской галереи «Крео». Представляя проект, владелец пространства Дидье Крцентовски сказал: «Вирджил Абло не только модный дизайнер, но и архитектор, так что наше сотрудничество кажется мне логичным шагом. Многое из того, что мне нравится, это вещи, которые я не совсем понимаю в начале. Так случилось и с работами Вирджила».

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