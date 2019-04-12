Раф Симонс поделился планами в интервью Guardian

После расставания с американской маркой Calvin Klein дизайне дал первое большое интервью.

Новое интервью с Рафом Симонсом опубликовало издание Guardian. В беседе с журналистом газеты бельгийский дизайнер заявил, что никогда не позиционировал себя как создателя одежды. Пусть опыт в моде у Симонса довольно продолжительный и успешный, в первую очередь он считает себя промышленным дизайнером. Его постоянная коллаборация с дизайн-бюро Kvadrat – одно из лучших тому подтверждений.

Кстати, на Неделе дизайна в Милане Симонс представил новую капсульную коллекцию, созданную им в рамках продолжительного сотрудничества. Специально для презентации коллекции текстиля и мебели на Salone del Mobile дизайнер стилизовал новое кафе сети Rochelle Canteen.

О ближайших планах Раф говорит уклончиво. Он по-прежнему будет развивать собственный бренд, выпуская две мужских коллекции в год. А также намерен посвятить значительную часть времени искусству и своей оригинальной коллекции. Об этой стороне своей деятельности дизайнер говорит: «Скорее всего, это будет что-то связанное с образованием и различными проектами сотрудничества».