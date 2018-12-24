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Артем Кузелев

Раф Симонс покидает марку Calvin Klein

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  • 24 Декабря 201817:51
Сюжеты: Calvin Klein, Raf Simons

После двух лет работы в американской компании дизайнер уходит с поста креативного директора.

Главной новостью минувшего уикенда стало расставание марки Calvin Klein и Рафа Симонса. Дизайнер проработал в компании всего два года, однако руководством бренда было принято решение прекратить сотрудничество. В качестве официальной причины американская марка называет расхождение с Симонсом в видении направления для дальнейшего развития. Как подчеркивают источники близкие к Calvin Klein, еще в сентябре некоторые полномочия дизайнера были ограничены, а на февральской Неделе моды в Нью-Йорке бренд выступит уже без него.

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