Раф Симонс покидает марку Calvin Klein

После двух лет работы в американской компании дизайнер уходит с поста креативного директора.

Главной новостью минувшего уикенда стало расставание марки Calvin Klein и Рафа Симонса. Дизайнер проработал в компании всего два года, однако руководством бренда было принято решение прекратить сотрудничество. В качестве официальной причины американская марка называет расхождение с Симонсом в видении направления для дальнейшего развития. Как подчеркивают источники близкие к Calvin Klein, еще в сентябре некоторые полномочия дизайнера были ограничены, а на февральской Неделе моды в Нью-Йорке бренд выступит уже без него.