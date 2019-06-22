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Артем Кузелев

Ральф Лорен стал рыцарем Британской империи

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  • 22 Июня 201915:00
Сюжеты: Ralph LAUREN

Американский модельер удостоен звание почетного рыцаря-командора за вклад в развитие моды.

Ральф Лорен получил второй класс ордена Британской империи из пяти существующих и стал первым в истории американским дизайнером, удостоившимся этой награды. Орден Лорену вручил сам принц Чарльз на закрытой церемонии в Букингемском дворце. Сам модельер прокомментировал эту новость так: «Меня всегда вдохновляли традиции и культура Великобритании. Это одна из самых значимых наград в моей жизни. Особенно приятно получить ее в 50-летнюю годовщину моего бренда».

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