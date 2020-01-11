Рами Малек – новый герой Saint Laurent

Американский актер стал лицом весенне-летней рекламной кампании мужской линейки бренда.

Получивший в прошлом году премию «Оскара» за роль в байопике Фредди Меркьюри «Богемная рапсодия», Рами Малек стал новым лицом дома Saint Laurent. Актер принял приглашение сняться в весенне-летней рекламной кампании мужской линии парижской марки. В кадре Малек появляется в трех образах, составленных из приталенного блейзера, брюк, расшитых пайетками, и жакета в духе глэм-милитари.