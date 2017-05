Расписание мужской Недели моды в Лондоне

Эстафета модных показов сезона весна-лето 2018 стартует мужской Неделей в Лондоне в начале июня.

Уже 9 июня в Лондоне стартует мужская Неделя моды, которая продлится четыре дня. Марафон показов обещает много интересного, в том числе смешанные коллекции и начало моментальных продаж некоторых марок. Полное расписание уже опубликовано организаторами и выглядит так:

9 июня, пятница

Tourne de Transmission, Phoebe English Man, Berthold, Barbour International, Edward Crutchley, Harrys of London, Nigel Cabourn, Xander Zhou, Private White V.C., Liam Hodges, Bodybound, Oliver Spencer, Dunhill London

10 июня, суббота

Songzio, E. Tautz, Jermyn Street by St. James’s, Lou Dalton, John Smedley, Stephen Webster, Pronounce (by GQ China), Blood Brother, Matthew Miller, QASIMI, Charles Jeffrey LOVERBOY, COTTWEILER featuring Reebok, What We Wear, Man

11 июня, воскресенье

Astrid Andersen, Alex Mullins, John Lawrence Sullivan, Kent & Curwen, Chalayan, Maison Mihara Yasuhiro, Richard James, KTZ, Christopher Raeburn, Band of Outsiders, Kiko Kostadinov, Wales Bonner

12 июня, понедельник

Craig Green, Nicholas Daley, Bobby Abley, Belstaff, Katie Eary, Vivienne Westwood, Michiko Koshino, D.GNAK, A-COLD-WALL